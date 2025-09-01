Er ist erst 19 Jahre alt und bestritt bislang nur drei Bundesliga-Spiele für den VfL Wolfsburg. Trotzdem steht der deutsche U17-Weltmeister David Odogu jetzt vor einem Wechsel zu einem Weltclub.

Mailand - Der VfL Wolfsburg hat für eine der großen Überraschungen am letzten Tag der Transferfrist gesorgt. Nach nur drei Einsätzen in der Fußball-Bundesliga wollen die „Wölfe“ den deutschen U17-Weltmeister David Odogu an den italienischen Spitzenclub AC Mailand verkaufen. Der 19 Jahre alte Abwehrspieler landete am Montagnachmittag für Medizincheck und Vertragsunterschrift in Mailand. Medienberichten zufolge kassiert der VfL eine Ablösesumme, die inklusive Boni bis zu zehn Millionen Euro betragen kann.

Die Mailänder hatten sich bei ihrer Suche nach einem neuen Innenverteidiger zunächst auf die erfahrenen Manuel Akanji (Manchester City) und Joe Gomez (FC Liverpool) konzentriert. Doch der frühere Dortmunder Akanji wechselt nun zum Stadtrivalen Inter Mailand, während der Engländer Gomez von seinem Club keine rechtzeitige Freigabe erhielt.