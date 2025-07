Die Band Kraftklub gibt ein spontanes Konzert vor Tausenden Menschen in Chemnitz. Das hat für die Musiker Folgen.

Chemnitz - Ein spontanes Konzert in der Kulturhauptstadt Chemnitz hat für die Band Kraftklub ein Nachspiel. Es sei ein Bußgeldverfahren gegen das Management der Band eingeleitet worden, sagte eine Sprecherin der Stadt Chemnitz. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, dass der Grund ein fehlendes oder unzureichendes Sicherheitskonzept sei.

Laut Polizeiverordnung müssen Veranstaltungen je nach erwarteter Besucherzahl zwei Wochen bis fünf Monate vorab angemeldet werden. Das kostenlose Überraschungskonzert am 28. Mai hatten mehrere Tausend Menschen besucht. Laut Polizeiverordnung sieht eine solche Ordnungswidrigkeit eine Geldbuße zwischen 5 bis maximal 5.000 Euro vor.

Kraftklub, die als sehr politische Band bekannt sind, hatte an dem Abend geplante Einsparungen im Kultur- und Sozialbereich scharf kritisiert und auch ihr neues Album „Sterben in Karl-Marx-Stadt“ angekündigt. Es soll am 28. November erscheinen.