Dresden - Dynamo Dresden setzt die Zusammenarbeit mit seinem Ehrenspielführer Ulf Kirsten fort. Nach zwei Jahren als Berater fungiert der 100-malige Nationalspieler ab jetzt als Markenbotschafter für den sächsischen Fußball-Drittligisten. Er unterstützt Dynamo künftig bei Sponsorengesprächen oder Vereinsveranstaltungen, teilten die Sachsen vor dem Drittliga-Duell gegen den SC Verl heute (16.30 Uhr/MagentaSport) mit.

„Wir sind glücklich, dass wir mit Ulf eine echte Vereinslegende weiterhin in die wichtigen Tätigkeitsfelder unserer Sportgemeinschaft einbinden können. Er besitzt nicht nur in Dresden, sondern auch überregional ein hohes Ansehen und hat sowohl unseren Verein als auch den gesamten deutschen Fußball maßgeblich mitgeprägt. Umso wichtiger ist es uns, dass er die SGD repräsentiert und so einen bedeutsamen Teil für unsere Außendarstellung übernimmt“, sagte Dynamos Geschäftsführer Kommunikation, David Fischer.

Kirsten war von 1979 bis 1990 für Dynamo aktiv, eher er nach der Wende zu Bayer 04 Leverkusen wechselte. Er gewann mit den Dresdnern zweimal die Meisterschaft sowie dreimal den Pokal. Dabei gelangen Kirsten in 210 Pflichtspielen für Dynamo insgesamt 79 Tore.