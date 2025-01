Hannover - Nach massiven Graffiti-Schmierereien an Stadtbahnwaggons in Hannover hat die Polizei vier Verdächtige im Auge. Die Männer im Alter von 27 bis 32 Jahren sollen im Dezember 2024 „um die 110 Stadtbahnwaggons“ teils großflächig beschmiert haben, teilte die Behörde mit. Gegen die vier Männer wird wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt. Die Verdächtigen sollen einen Schaden von über 200.000 Euro angerichtet haben.

Die Einsatzkräfte durchsuchten am Donnerstag zeitgleich die Wohnungen der Verdächtigen in den hannoverschen Stadtteilen Linden-Mitte, Nordstadt und Döhren. In allen Fällen fanden die Beamten den Angaben zufolge Beweismittel und stellten diese sicher. Die gefundenen Beweise werden demnach nun ausgewertet, die Ermittlungen dauern an.