In Thüringen sind die Mehrheitsverhältnisse seit der Landtagswahl 2024 schwierig. Nach einer neuen Umfrage wird es für die Koalition aus CDU, BSW und SPD noch enger.

Erfurt - Thüringens Regierungskoalition aus CDU, BSW und SPD ist ein Jahr nach ihrem Amtsantritt weit von einer Mehrheit entfernt. Die AfD mit ihrem Rechtsaußen Björn Höcke legt dagegen weiter zu und kommt mit 39 Prozent auf einen neuen Rekordwert bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa. Das geht aus einer Umfrage im Auftrag von Funke Medien Thüringen hervor.

Der sogenannten Brombeer-Koalition fehlen danach derzeit neun Prozentpunkte zu einer parlamentarischen Mehrheit. Die drei Regierungsparteien kommen zusammen auf 37 Prozent. Die CDU, die mit Mario Voigt den Ministerpräsidenten stellt, landete bei 24 Prozent und damit etwa auf ihren Wert bei der Landtagswahl von 2024, wo sie 23,6 Prozent der abgegebenen Stimmen erhielt.

BSW rutscht ab - Linke bleibt stabil

Das BSW, bei der Landtagswahl noch bei 15,8 Prozent, wurde jetzt von den Meinungsforschern mit sieben Prozent gemessen. Die SPD lag wie zur Landtagswahl 2024 bei sechs Prozent.

Die AfD hatte bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr 32,8 Prozent der Stimmen bekommen und stellt im Landtag in Erfurt die größte Fraktion. Die Linke blieb nach der Umfrage mit 14 Prozent (2024: 13,1 Prozent) stabil.

Die Regierungskoalition aus CDU, BSW und SPD kommt im Landtag auf 44 von 88 Sitzen. Um die Patt-Situation aufzulösen, sucht sie regelmäßig die Unterstützung der Linken.