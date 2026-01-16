Wie beliebt sind die Parteien kurz nach dem großen Stromausfall? Eine Umfrage zeigt kaum Veränderungen. Die Regierungsparteien können weder deutlich profitieren, noch verlieren sie viel Zustimmung.

Wären am Sonntag Wahlen in Berlin, sähe es einer Umfrage zufolge schlecht für eine neue Regierung aus CDU und SPD aus. (Symbolfoto)

Berlin - Der mutmaßliche linksextreme Anschlag und der Stromausfall in Berlin haben nach einer Umfrage keinen sichtbaren Einfluss auf die aktuelle Vorliebe der Wähler für die Landesparteien. Wäre am nächsten Sonntag Abgeordnetenhaus-Wahl, bliebe die CDU unverändert mit 22 Prozent stärkste Kraft, wie aus dem aktuellen Berlin Trend von Infratest dimap im Auftrag des RBB hervorgeht.

Auf dem zweiten Platz läge die Linke mit 18 Prozent, das ist ein Prozentpunkt weniger als im November. Die dritte Position erreicht die AfD mit einem Punkt Zuwachs auf nun 17 Prozent. Es folgen die Grünen mit unverändert 16 Prozent. Die SPD gewinnt einen Prozentpunkt und liegt nunmehr bei 14 Prozent.

Die derzeitigen Regierungsparteien CDU und SPD hätten bei einem solchen Ergebnis keine Mehrheit mehr im Abgeordnetenhaus. Eine Regierung könnte nur aus drei Parteien gebildet werden.

Die Meinungsforscher befragten von Montag bis Mittwoch dieser Woche 1173 wahlberechtigte Berliner - telefonisch und über das Internet, wie es in der RBB-Abendschau hieß.