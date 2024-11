Hannover - Die CDU in Niedersachsen legt in der Wählergunst weiter zu, während die SPD von Ministerpräsident Stephan Weil leicht an Zustimmung verliert. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des NDR. Würde am Sonntag ein neuer Landtag in Hannover gewählt, käme die CDU demnach auf 32 Prozent der Stimmen. Das sind 4 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. Die SPD käme auf 25 Prozent und damit auf 1 Prozentpunkt weniger.

Die Grünen, aktuell Koalitionspartner der SPD, verlieren leicht an Zustimmung (minus 1 Prozent) und landen bei 12 Prozent. Die AfD würde mit 15 Prozent drittstärkste Partei werden, verliert aber drei Punkte. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und die FDP würden nicht über die Fünf-Prozent-Hürde kommen und somit nicht ins Parlament einziehen.