In zehn Tagen werden die Thüringer für die Landtagswahl an die Wahlurnen gerufen. Eine neue Umfrage bildet die Stimmung im Land ab.

Erfurt - Einer neuen Umfrage zufolge könnte die AfD in wenigen Tagen als deutlich stärkste Kraft aus der Landtagswahl in Thüringen hervorgehen. In der repräsentativen Umfrage des Instituts Infratest-Dimap im Auftrag der ARD kommt die Partei von Björn Höcke auf 30 Prozent. Gefolgt wird sie von der CDU mit 23 Prozent und dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), das auf 17 Prozent käme. Die Linke, die in Bodo Ramelow zurzeit den Ministerpräsidenten stellt, käme auf 13 Prozent, die SPD auf 7 Prozent. Die Grünen würden mit drei Prozent nicht mehr im Landtag sitzen, ebenso die FDP, die der Sonntagsfrage zufolge unterhalb von drei Prozent läge.

Die Thüringer AfD um ihren Vorsitzenden Björn Höcke wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet.

Bei der Umfrage, für die 1.551 Wahlberechtigte in Thüringen per Telefon oder online befragt wurden, handelt es sich um keine Prognose, sondern um die politische Stimmung in der laufenden Woche. Die Sonntagsfrage misst aktuelle Wahlneigungen und nicht tatsächliches Wahlverhalten. Viele Wählerinnen und Wähler legen sich kurzfristig vor einer Wahl fest, deshalb hat die letzte Phase des Wahlkampfs mit der gezielten Ansprache von unentschlossenen und taktischen Wählerinnen und Wählern große Bedeutung.