Aus Unachtsamkeit des Fahrers kippt ein mit Glas beladener Sattelzug um. Damit blockiert er die Autobahn und sorgt für eine Vollsperrung. Diese dauert eine ganze Weile an - aus mehreren Gründen.

Erfurt - Wegen eines umgekippten, mit Glas beladenen Sattelzugs kam es auf der Autobahn 4 bei Erfurt zu einer neunstündigen Vollsperrung. Der 56-jährige Fahrer war laut Polizei am Donnerstag aus Unaufmerksamkeit mit dem Laster von der Fahrbahn zwischen Grammetal (Landkreis Weimarer Land) und Erfurt abgekommen und beim Gegenlenken umgekippt. Er wurde demnach leicht verletzt und zur Behandlung vorübergehend ins Krankenhaus gebracht.

Teile des Wagens ragten nach dem Unfall den Angaben zufolge in die Gegenfahrbahn, Diesel lief auf die Straße. Ein 57-jähriger Autofahrer konnte nicht rechtzeitig ausweichen. Sein Wagen wurde ebenfalls beschädigt. Es folgten Staus. Die Fahrbahn in Richtung Frankfurt am Main wurde knapp neun Stunden für die aufwendige Bergung und Straßenreinigung gesperrt, die Gegenfahrbahn war sieben Stunden lang verengt. Die Schäden belaufen sich nach Schätzungen der Polizei auf etwa 150.000 Euro.