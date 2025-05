Ein Lkw prallt auf der Autobahn 4 zwischen Dresden und Görlitz in die Mittelleitplanke und blockiert den Verkehr, der umgeleitet werden muss. In der Gegenrichtung stauen sich die Lkw über Kilometer.

Burkau - Ein verunglückter Lkw blockiert seit Stunden die Autobahn 4 zwischen Dresden und Görlitz. Sie wurde in Richtung Osten voll gesperrt und der Verkehr über Landstraßen umgeleitet, wie die Polizei mitteilte. Der Verkehr in der Gegenrichtung rollt im Stop-and-Go-Tempo auf einer Spur an der Unfallstelle vorbei, der Rückstau reichte über fast 15 Kilometer bis zur Anschlussstelle Burkau.

Das Gefährt mit Bauschutt auf dem Hänger geriet aus noch ungeklärter Ursache am Mittag zwischen den Anschlussstellen Pulsnitz und Ohorn im Landkreis Bautzen aus der Spur, prallte gegen die Mittelleitplanke und stürzte darauf, die Ladung rutschte auf die Gegenfahrbahn. Der 60 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt, den Sachschaden bezifferte die Polizei bisher auf 120.000 Euro.