Die neue Ringbahnbrücke sorgt Ende Oktober für 79 Stunden Ausnahmezustand am Dreieck Funkturm. Welche Wege bleiben offen? Was wird Autofahrerinnen und Autofahrern empfohlen?

Für den Neubau der Ringbahnbrücke muss eine andere Brücke abgetragen werden. (Archivbild)

Berlin - Wegen Bauarbeiten für die neue Ringbahnbrücke kommt es am Autobahndreieck Funkturm ab dem 30. Oktober für 79 Stunden zu umfangreichen Sperrungen.

Die Projektgesellschaft Deges hat nun bekanntgegeben, wie der Verkehr in der Zeit umgeleitet wird: Autofahrer werden darum gebeten, das Autobahndreieck weiträumig zu umfahren oder wenn möglich, andere Verkehrsmittel zu benutzen.

A100 von Süden kommend Richtung Hamburg

Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen an der Anschlussstelle Schmargendorf abfahren. Von da geht es über die Konstanzer Straße, die Brandenburgische Straße, die Lewishamstraße, die Kaiser-Friedrich-Straße und den Spandauer Damm bis zur Anschlussstelle Spandauer Damm. Autos bis 3,5 Tonnen bleiben auf der A100.

A115 von Süden kommend Richtung Hamburg

Der Verkehr wird ab dem Autobahnkreuz Zehlendorf über die B1 und die A103 bis zum Kreuz Schöneberg geführt, wo es zurück auf die A100 geht. Pkw bis 3,5 Tonnen bleiben auf der A100, schwerere Fahrzeuge nutzen die oben genannte Umleitung ab der Anschlussstelle Schmargendorf.



Eine weitere Alternative, vor allem für den Verkehr in nordwestlicher Richtung, ist eine Ausfahrt über den Parkplatz des Avus-Rasthofs, Alte Jafféstraße und Jafféstraße zur Heerstraße.

A100 von Norden kommend, Überleitung auf die A115

Die Umleitung verläuft ab der Anschlussstelle Spandauer Damm über die Königin-Elisabeth-Straße und den Messedamm bis zum Autobahndreieck Funkturm.

Welche Sperrungen sind geplant?

Grund sei der Abbruch der derzeit für den Verkehr gesperrten Autobahnbrücke über die Halenseestraße Ost im Zuge des Neubaus der Ringbahnbrücke, teilte Deges mit. Die Sperrungen gelten demnach vom 30. Oktober (22.00 Uhr) bis voraussichtlich 3. November (5.00 Uhr). Verkehrsteilnehmern wird geraten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Laut Deges wird es etwa von der Autobahn 115 keine Überleitung auf die A100 Richtung Hamburg sowie keine Abfahrt Richtung Halenseestraße Ost/ Messedamm geben. Zudem entfällt die Möglichkeit, von der A100 aus Süden kommend über den Messedamm durch die Stadt zu fahren.