In etlichen Städten und Gemeinden können Bürger ihren Wohnsitzwechsel auch ohne Behördengang melden. Wo das Angebot bald auch gelten soll.

Sich online umzumelden, das ist schon in einigen Kommunen Sachsens möglich. (Symbolbild)

Dresden - Mehr als zwei Millionen Menschen in Sachsen können inzwischen ihren Wohnsitz mit ein paar Klicks ummelden. 74 Städte und Gemeinden, darunter auch Leipzig, Dresden und Chemnitz, bieten mittlerweile die sogenannte elektronische Wohnsitzanmeldung an, wie das sächsische Innenministerium mitteilte.

Damit können Bürgerinnen und Bürger online orts- und zeitunabhängig ihren Wohnsitz ummelden. Dieses Angebot solle innerhalb des nächsten halben Jahres in allen sächsischen Kommunen verfügbar sein, so das Ministerium.

Um den Service zu nutzen, müssen sich Interessierte mit der Online-Ausweisfunktion (eID) des Personalausweises am Auskunftssystem des sächsischen Melderegisters anmelden.