Halle - Der Umsatz des Kfz-Handels in Sachsen-Anhalt ist im ersten Halbjahr 2023 preisbereinigt leicht gesunken. Der Handel samt Instandhaltung und Reparatur von Kfz verzeichnete unter Berücksichtigung der Preisentwicklung einen Rückgang um real 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mitteilte. Nominal - also einschließlich Preiserhöhungen - lagen die Umsätze den vorläufigen Zahlen zufolge 8,9 Prozent über denen des ersten Halbjahres 2022.

Umsatzzuwächse sowohl nominal (plus 9,9 Prozent) als auch real (plus 1,3 Prozent) habe lediglich der Fahrzeughandel gemeldet. Bei Instandhaltung und Reparatur seien es nominal plus 8,4 Prozent gewesen, real minus 0,1 Prozent. Der Handel mit Kraftwagenteilen und -zubehör verzeichnete den Angaben zufolge ein nominales Umsatzplus von 6,5 Prozent, was real einem Minus von 4,6 Prozent entsprochen habe.