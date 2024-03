Halle - Der Kraftfahrzeughandel in Sachsen-Anhalt hat im vergangenen Jahr ein leichtes preisbereinigtes Umsatzminus eingefahren. Zwar legte der nominale Umsatz in jeweiligen Preisen um 7,8 Prozent zu, real aber ergab sich ein Minus um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mitteilte.

Umsatzzuwächse sowohl nominal als auch real habe nur der Autohandel gemeldet - mit einem Plus um nominal 9,1 Prozent und real 1,0 Prozent. Bei Instandhaltung und Reparatur ergab sich real ein Minus von 0,9 Prozent. Das deutlichste Minus von real 4,7 Prozent erwirtschaftete der Bereich des Handels mit Krafträdern, deren Teilen sowie die Instandhaltung und Reparatur.