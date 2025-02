Wenn Mietwohnungen in Eigentum umgewandelt werden, müssen die bisherigen Mieter oft wegziehen. Vor dieser Form von Verdrängung soll eine Verordnung schützen, die nun verlängert wird.

Umwandlung in Eigentum - Berlin will Mieter weiter schützen

Der Berliner Senat will Mieter davor schützen, dass Mietwohnungen ohne weiteres in Eigentumswohnungen umgewandelt werden können. (Symbolbild)

Berlin - Zumindest ein Teil der Mietwohnungen in Berlin soll auch künftig nicht ohne weiteres in Eigentumswohnungen umgewandelt werden können. Der Berliner Senat hat bei seiner jüngsten Sitzung eine entsprechende neue Umwandlungsverordnung beschlossen, wie Stadtentwicklungs- und Bausenator Christian Gaebler (SPD) anschließend mitteilte.

Die bisherige Verordnung läuft Mitte März aus. Die neue gilt ab unmittelbar danach für weitere fünf Jahre in den 81 sogenannten sozialen Erhaltungsgebieten. Dort lebt nach Angaben der Bauverwaltung rund ein Drittel der Berliner Bevölkerung.

Verordnung soll bezahlbaren Wohnraum sichern

Mit der Verlängerung der Verordnung solle bezahlbarer Wohnraum gesichert und die Bevölkerungsstruktur in den Quartieren geschützt werden, sagte Gaebler. Die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen sei in den entsprechenden Gebieten einer der wichtigsten Gründe für den Verlust bezahlbarer Mietwohnungen und die Verdrängung der dortigen Wohnbevölkerung.

Berlin hatte erstmals 2015 mit der Umwandlungsverordnung eine Genehmigungspflicht für die Umwandlung von Mietwohnungen in Wohnungseigentum in den sozialen Erhaltungsgebieten Berlins eingeführt. Sie wurde 2020 um fünf Jahre verlängert.