Zehn Tage Feldversuch im Spreewald: Behörden wollen mit einem Durchflusstest prüfen, wie viel Hochwasser sicher abgeleitet werden kann.

Ein Test für den Hochwasserschutz ist in diesem Jahr bei Burg im Spreewald in den Gewässern geplant. (Archivbild)

Burg - Ist der Spreewald-Ort Burg ausreichend vor Hochwasser geschützt? Experten des Landesamtes für Umwelt bereiten einen umfangreichen Durchflusstest für die Spree und den Südumfluter - ein Wasserweg - vor. Damit will die Behörde Erkenntnisse gewinnen, ob bei steigendem Wasserstand beide Gewässer noch ausreichend als Hochwasserableiter funktionieren.

Kann Hochwasser noch gut genug abfließen?

„Mit einem circa zehntägigen Feldversuch im ersten Quartal dieses Jahres soll untersucht werden, welche Durchflüsse die Gewässer schadlos abführen können und welche Maßnahmen gegebenenfalls erforderlich sind, um deren Durchflusskapazitäten zu verbessern“, teilte das Umweltministerium mit.

Bei Hochwasser und hohen Fließgeschwindigkeiten soll ein Teil des Wassers über die Spree und über den Südumfluter durch die Ortslage von Burg geleitet werden. „In den letzten Jahren haben sich die Durchflusskapazitäten in diesen beiden Gewässern offensichtlich verringert“, hieß es.

Charakteristisch für den Spreewald ist ein Netz aus Verzweigungen der Spree und künstlich angelegten Wasserwegen.

Talsperren müssen sich noch füllen

Noch ist unklar, ob und wann der Test durchgeführt werden kann. Dafür müssen unter anderem Talsperren ausreichend gefüllt sein. Es soll auch eisfreies Wetter herrschen. „Aufgrund der geringen Niederschläge der vergangenen Monate besteht beim Füllstand der Talsperren noch großer Aufholbedarf.“ Die Vorbereitungen für den Durchflusstest werden laut Behörden aber getroffen.

Aufgrund der erhöhten Wasserstände und Fließgeschwindigkeiten müssen die Gewässer für den Zeitraum des Testes gesperrt werden. Außerdem wird ein Bürgertelefon eingerichtet, über das Beobachtungen zu möglichen Ausuferungen gemeldet werden können, wie das Ministerium ankündigte.