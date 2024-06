Colditz - Starkregenereignisse mit lokalen Überflutungen wie an diesem Wochenende werden nach Ansicht des sächsischen Umweltministers Wolfram Günther künftig häufiger auftreten. „Das ist eine unmittelbare Folge des Klimawandels“, sagte der Grünen-Politiker am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Günther hatte sich am Sonntag in Colditz (Landkreis Leipzig) ein Bild von den Schäden durch das Unwetter gemacht.

Dort hatten mehrere Sturzfluten nach dem Starkregen die Feuerwehr am Samstagabend in Atem gehalten. Dutzende Keller waren vollgelaufen, einige Bäume umgestürzt und Grundstücke überspült. Zudem war die Durchfahrt zu zwei Stadtteilen wegen der Regenmassen für einige Stunden gesperrt worden.

Wichtig sei es, die Menschen rechtzeitig vorzuwarnen, damit sie wichtige Dinge aus dem Keller sichern könnten, erläuterte Günther. Zudem sollten mehr Wasserrückhalteflächen geschaffen werden. „Wir sollten der Landschaft eine Chance geben, das Wasser besser aufzunehmen.“ Außerdem könnten Heckenstrukturen an Handlage Erdrutsche aufhalten.