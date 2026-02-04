Die Natur kann auch auf Rädern daherkommen - in den Umweltmobilen. Jetzt treffen sich die fahrenden Labore aus ganz Deutschland in Naunhof bei Leipzig. Artenvielfalt soll zum Anfassen greifbar werden.

Umweltmobile aus ganz Deutschland treffen sich an diesem Donnerstag in Naunhof bei Leipzig (Symbolbild).

Naunhof - Rushhour für den Umweltschutz: Umweltmobile aus ganz Deutschland fahren an diesem Donnerstag zum Jahrestreffen nach Naunhof (Landkreis Leipzig). Der Erfahrungsaustausch stehe unter dem Motto „Mensch und Wasser“, teilte die Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt mit.

Umweltmobile als fahrende Labore unterwegs

Umweltmobile wurden ins Leben gerufen, um Artenvielfalt vor Ort erlebbar zu machen. Die dafür ausgerüsteten Fahrzeuge sollen als eine Art Labor dienen. Sie unterstützen etwa Schulen und Kindergärten mit altersgerechten Angeboten zum Natur- und Umweltschutz.

Kinder sollen Tiere und Pflanzen besser kennenlernen

Robert Clemen, Chef der Landesstiftung, bezeichnete die Umweltmobile „geniale Erfindung“. „Sie kommen mit ihrer Technik zu den Kindern direkt in die Natur. Hier fungieren sie als Freilandlabore und helfen, die Tiere und Pflanzen besser kennen und lieben zu lernen.“

Umweltmobile gibt es in Sachsen schon lange

In Sachsen haben Umweltmobile eine lange Tradition. In einer bundesweiten Arbeitsgemeinschaft sind aktuell 34 Umweltmobile erfasst. Zu den Trägern gehören Naturschutzstationen, die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Deutschland. In Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und in Sachsen werden sie direkt vom Land unterhalten.