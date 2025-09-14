Sachsens Bauern haben den Großteil ihrer Ernte eingefahren. Vielerorts stehen nun Erntedankfeste an. Das Größte wird in Hoyerswerda gefeiert.

Am Sonntag geht in Hoyerswerda das Landeserntedankfest zu Ende. Dazu sind ein Gottesdienst und ein Festumzug geplant.

Hoyerswerda - Mit einem Festumzug erreicht das Landeserntedankfest in Hoyerswerda am Sonntag (13.00 Uhr) seinen Höhepunkt. Auf Pferdewagen werden dabei die schönsten Erntekronen präsentiert. Bereits am Vormittag (10.00 Uhr) findet in der Johanniskirche ein ökumenischer Erntedankgottesdienst statt.

Das Fest steht seit Freitag unter dem Titel „Tradition vereint Stadt und Land“. Besucher erwartet ein Programm mit mehreren Bühnen, einer Blaulichtmeile von Polizei und Feuerwehr, sowie einem großen Rummel. Mit durchschnittlich 50.000 Besuchern zählt das Landeserntedankfest nach dem Tag der Sachsen zu den größten Volksfesten im Freistaat.