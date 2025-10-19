In Annaberg-Buchholz steht ein Auto in Flammen – nur einen Tag zuvor waren bereits die Reifen des Wagens zerstochen worden.

Nach einer Reifen-Attacke in der Nacht zuvor steht ein Wagen am Samstagabend in Annaberg-Buchholz in Flammen. (Symbolbild)

Annaberg-Buchholz - Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit ist ein und dasselbe Auto in Annaberg-Buchholz im Erzgebirge attackiert worden. Am Samstagabend brannte der Wagen, in der Nacht zuvor waren an dem Auto bereits mehrere Reifen zerstochen worden. Wie die Polizei mitteilte, sind die Hintergründe des Falls noch unklar.

Das Feuer griff auch auf zwei daneben abgestellte Fahrzeuge über. Verletzt wurde niemand, der Schaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. Nun wird wegen Sachbeschädigung und wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermittelt, die Polizei prüft Hinweise auf mögliche Täter.