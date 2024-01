Unbekannte laden erneut Misthaufen vor Parteibüro in Gera ab

Gera - Vor dem Wahlkreisbüro der Grünen in Gera haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag erneut einen Misthaufen abgeladen. Außerdem hinterließen die Täter ein Schild mit Bezug auf die aktuellen Bauernproteste, wie die Polizei Gera am Dienstagmorgen mitteilte.

Bereits in der vergangenen Woche war vor demselben Parteibüro schon einmal ein Haufen Dung gelandet. Zuvor hatten Unbekannte Mist vor die Wahlkreisbüros von Linke, Grüne, SPD und FDP in Suhl geschüttet. Auch hier sah die Polizei einen Zusammenhang zu den aktuellen Protesten von Landwirten gegen Kürzungen von Agrarsubventionen.