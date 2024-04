Dresden - Unbekannte haben nach Angaben der Polizei in der Dresdner Heide Feuer gelegt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde sie am Dienstagmorgen auf Rauchentwicklungen in der Dresdner Neustadt aufmerksam gemacht. Es wurde ein glimmender Baumstumpf sowie ein weiteres Glutnest vorgefunden. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer. Laut Aussage eines Polizeisprechers kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz, um weitere Brände auszuschließen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.