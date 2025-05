Sie brachen in ein Juweliergeschäft ein und stahlen Schmuck im Wert von Tausenden Euros. Obwohl Zeugen auf sie aufmerksam wurden, entkamen die Täter unerkannt.

Perleberg - Mit einer zwei Meter langen Eisenstange und dem Sockel eines Baustellenzauns sind Kriminelle in ein Juweliergeschäft in Perleberg eingebrochen. Die Täter zerschlugen in der Nacht Vitrinen und stahlen Schmuck, wie die Polizei mitteilte. Anschließend flohen sie zu Fuß.

Anwohner wurden durch den Lärm darauf aufmerksam und riefen die Polizei. Ein Zeuge verfolgte die Täter noch, diese entwischten aber. Dem Inhaber des Geschäfts entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von etwa 11.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.