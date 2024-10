Stolpersteine sollen an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. In Zeitz wurden nun alle Gedenksteine herausgerissen.

Unbekannte reißen alle Stolpersteine in Zeitz heraus

In Zeitz sind alle Stolpersteine im Stadtgebiet herausgerissen worden. (Symbolbild)

Zeitz - Unbekannte haben alle Stolpersteine in der Stadt Zeitz im Süden von Sachsen-Anhalt herausgerissen. Am Montag, dem Jahrestag des Hamas-Überfalls auf Israel, sei aufgefallen, dass alle zehn Steine fehlen, sagte ein Stadtsprecher. Die Stadt habe Anzeige gestellt. Die Polizei bestätigte eine entsprechende Anzeige, nannte aber noch keine weiteren Details.

Stolpersteine sind kleine Gedenktafeln, die im Boden verlegt werden und an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern sollen. Sie werden an den letzten Wohnorten der Menschen angebracht und tragen die Namen der Opfer als Inschrift.

Am 7. Oktober jährte sich der Überfall der Hamas auf Israel, bei dem 1.200 Menschen in Israel getötet und etwa 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden.