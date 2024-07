Ein Zeuge entdeckt rechte Schmierereien an einer Mauer in Apolda und ruft die Polizei.

Unbekannte schmieren Hakenkreuz an Mauer in Apolda

Unbekannte haben ein Hakenkreuz an eine Mauer in Apolda geschmiert. (Symbolbild)

Apolda - Unbekannte haben unter anderem ein Hakenkreuz auf eine Mauer in Apolda gesprüht. Ein Zeuge hatte am Samstag mehrere rechte Symbole auf der Mauer entdeckt und die Polizei gerufen, wie die Beamten in Apolda mitteilten. Die Schmierereien seien mittlerweile entfernt. Die Polizei ermittelt.