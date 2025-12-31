weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  3. Brände: Unbekannte setzen mit Feuerwerk Auto in Brand

Mehrere Feuerwerkskörper explodieren in der Nacht vor Silvester im Landkreis Cloppenburg. Einer von ihnen landet unter einem Auto.

Von dpa 31.12.2025, 09:45
Rolf Vennenbernd/dpa
Ein Auto brennt durch ein gezündetes Feuerwerk aus. (Symbolbild) Rolf Vennenbernd/dpa

Garrel - Ein Feuerwerkskörper hat ein Auto im Landkreis Cloppenburg in Brand gesetzt. Der Wagen sei ausgebrannt, teilte die Polizei mit. Unbekannte hatten demnach in der Gemeinde Garrel Feuerwerkskörper gezündet. Einer der Feuerwerkskörper explodierte unter dem Auto und löste das Feuer aus. Die Feuerwehr löschte den Brand in der Nacht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.