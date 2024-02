Unbekannte sprengen Geldautomaten in Bremen

Bremen - Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch einen Geldautomaten in Bremen gesprengt. Die mutmaßlichen Täter konnten flüchten und ersten Erkenntnissen nach auch Geld stehlen, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei konnte keine Angaben machen, wie viel Geld angeeignet wurde. Aufgrund der Sprengung wurde den Angaben nach die Bankfiliale zerstört, in welcher der Geldautomat stand. Eine konkrete Schätzung der Schadenshöhe gab die Polizei nicht ab. Nach Beobachtungen von Anwohnern flohen die mutmaßlichen Täter auf einem Motorroller. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.