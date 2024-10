Mitten in der Nacht hören Anwohner einen lauten Knall und verständigen die Polizei. Diese stellt jedoch mehr als nur einen Fall fest.

Unbekannte sprengen zwei Zigarettenautomaten in Erfurt

Erfurt - Unbekannte haben in Erfurt zwei Zigarettenautomaten gesprengt. Ein Anwohner habe in der Nacht einen lauten Knall gehört und schließlich die Polizei informiert, teilte die Behörde mit. Die Beamten stellten jedoch nicht nur einen, sondern noch einen zweiten gesprengten Automaten fest. Die Täter hätten sich so Zugang zu mehreren Zigarettenpackungen sowie Bargeld im Wert von mindestens etwa 1.000 Euro verschafft. Der entstandene Sachschaden liege bei ungefähr 5.000 Euro. Die Täter entkamen, die Polizei ermittle nun wegen besonders schweren Diebstahls, hieß es weiter.