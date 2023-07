Erfurt - Unbekannte haben ein Brautkleid in Erfurt gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat eine 27-Jährige am Donnerstagabend den Diebstahl in ihrem Keller bemerkt. Neben dem Brautkleid sind auch ein Snowboard sowie ein Brett zum Stehpaddeln im Gesamtwert von 2750 Euro verschwunden. Die Täter hatten demnach mit Gewalt das Schloss des Kellerabteils aufgebrochen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.