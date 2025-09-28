weather wolkig
Mitten am Tag verschwindet eine Pizzabäcker-Werbefigur vor einem Restaurant in Bad Bentheim. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von dpa 28.09.2025, 10:48
Nach dem Diebstahl einer lebensgroßen Pizzabäcker-Werbefigur sucht die Polizei Zeugen. (Symbolbild) David Inderlied/dpa

Bad Bentheim - Eine lebensgroße Pizzabäcker-Werbefigur haben unbekannte Täter mitten am Tag in Bad Bentheim gestohlen. Die auffällige Figur war vor einem Restaurant aufgestellt und verschwand am Samstagnachmittag, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden beträgt demnach rund 250 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen und die Werbefigur.