Vachdorf - Unbekannte haben in Vachdorf in Schmalkalden-Meiningen elf Anhängerzugvorrichtungen von einem Landmaschinenhandel gestohlen. Die Tat soll sich im Zeitraum vom 20. Dezember 2024 bis Montagmittag ereignet haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Täter haben demnach die Anhängerkupplungen bei elf Traktoren gelöst und mitgenommen. Sie waren hinter einer Halle abgestellt. Den Angaben zufolge wiegt allein eine Anhängerzugvorrichtung etwa 20 Kilogramm.

Die Diebe entwendeten laut Mitteilung auch weitere Kleinteile. Der Gesamtwert des Diebesgutes belaufe sich auf etwa 10.000 Euro. Die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen sucht nach Zeugen.