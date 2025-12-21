In einer Straßenbahn in Gera klagen mehrere Fahrgäste über Atemwegsreizungen. Die Polizei geht von einem Reizgasangriff aus und sucht Zeugen.

Rettungs- und Polizeikräfte sichern eine Straßenbahn in Gera, nachdem mehrere Fahrgäste über Atemwegsreizungen geklagt hatten. (Symbolbild)

Gera - Bei einem mutmaßlichen Reizgasangriff in einer Straßenbahn in Gera sind neun Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, klagten am Samstagnachmittag in der Linie 3 in Richtung Gera-Lusan mehrere Fahrgäste über Atemwegsreizungen. Daraufhin rückten Rettungskräfte und Polizei aus. Nach umfangreichen Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass bislang unbekannte Täter Reizgas versprüht hatten.

Die Betroffenen wurden vor Ort medizinisch versorgt, ein Transport ins Krankenhaus war nicht erforderlich.