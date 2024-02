Berlin - Unbekannte haben mehr als 100 Steine auf die Stadtautobahn A111 in Berlin-Tegel geworfen. Nach ersten Erkenntnissen wurden am Sonntagnachmittag drei Autos getroffen, wie die Polizei Berlin am Montag mitteilte. Sie wiesen Einschlagspuren an den Windschutzscheiben und an der Karosserie auf, hieß es.

Eine 88 Jahre alte Frau klagte laut Polizei über Atemwegsreizungen wegen umherfliegender Glassplitter, musste aber zunächst nicht ins Krankenhaus. Die Polizisten sperrten demnach zunächst die Autobahn in beiden Richtungen und sicherten rund 120 Schottersteine mit Durchmessern von circa 15 Zentimetern. Laut Polizei endet an der Stelle der Autobahn der Tunnel Tegel Ortskern, über dem ein ehemaliges Gleisbett mit Schottersteinen liegt.

Nach etwa zwei Stunden gaben die Beamten die Strecke wieder frei, Tatverdächtige konnten nicht gefunden werden. Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen.