Berlin - Unbekannte haben in Berlin einen Gegenstand durch die Scheibe eines Shisha-Ladens geworfen, der in dem Geschäft explodierte. Der Vorfall ereignete sich kurz vor Mitternacht im Stadtteil Wittenau, wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte. Die Explosion habe die Tür des Geschäfts aus seiner Verankerung gerissen und ein kleines Feuer ausgelöst. Verletzt worden sei niemand. Die Polizei ermittelt.