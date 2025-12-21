weather bedeckt
Kriminalität Unbekannte zerbrechen Scheibe - Explosion in Shisha-Laden

In Berlin-Wittenau wird die ruhige Nacht jäh durchbrochen. Unbekannte werfen einen Gegenstand durch die Scheibe eines Geschäfts und fliehen.

Von dpa 21.12.2025, 04:31
Ein durch die Explosion ausgelöstes Feuer wurde gelöscht. (Symbolbild)
Ein durch die Explosion ausgelöstes Feuer wurde gelöscht. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Berlin - Unbekannte haben in Berlin einen Gegenstand durch die Scheibe eines Shisha-Ladens geworfen, der in dem Geschäft explodierte. Der Vorfall ereignete sich kurz vor Mitternacht im Stadtteil Wittenau, wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte. Die Explosion habe die Tür des Geschäfts aus seiner Verankerung gerissen und ein kleines Feuer ausgelöst. Verletzt worden sei niemand. Die Polizei ermittelt.