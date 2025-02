Unbekannte zünden sieben Mülltonnen in Halberstadt an

Halberstadt - In den frühen Morgenstunden haben ein oder mehrere unbekannte Täter sieben Mülltonnen an vier Stellen in Halberstadt in Brand gesetzt. In einem Fall stand der Abfallbehälter auf dem Gelände einer Tankstelle, wie die Polizei mitteilte. Wegen der schnellen Brandbekämpfung durch die Feuerwehr und eines Sicherheitsabstands zum Gebäude und den Zapfsäulen seien weitere Schäden ausgeblieben. An einer anderen Stelle sei beim Brand zweier Mülltonnen die Überdachung des Abstellplatzes teilweise zerstört worden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.