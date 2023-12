Berlin - Ein Unbekannter hat einen Mann in Berlin-Marzahn zusammengeschlagen und anschließend sein Auto gestohlen. Der 62-Jährige habe seinen Wagen am frühen Morgen in der Havemannstraße abgestellt und sei danach von einem Unbekannten nach der Uhrzeit gefragt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach der Antwort habe der Unbekannte ihm ins Gesicht geschlagen, woraufhin der 62-Jährige zu Boden fiel.

Danach habe der Unbekannte die Autoschlüssel, das Portemonnaie sowie den Rucksack des Mannes gefordert und sei anschließend mit dem Auto in Richtung Kemberger Straße weggefahren. Der 62-Jährige erlitt leichte Verletzungen am Kopf.