Berlin - Ein Unbekannter soll einen Mann in Berlin-Mitte mit Messerstichen schwer verletzt haben. Beide Männer haben sich laut Zeugen zunächst am Samstagabend am Marx-Engels-Forum gestritten, wie die Polizei mitteilte. Dabei stürzte einer von beiden, ein 20-Jähriger, zu Boden. Als Unbeteiligte dazwischengingen, flüchtete der Gestürzte in Richtung Karl-Liebknecht-Straße/Spandauer Straße.Der Angreifer holte ihn den Angaben nach jedoch ein und brachte ihn erneut zu Boden. Er soll den 20-Jährigen dann mit einem Messer gestochen haben und sei anschließend geflüchtet. Der Angegriffene kam mit drei Stichverletzungen in seinen Oberschenkeln ins Krankenhaus. Der Grund für den Streit war zunächst unklar.