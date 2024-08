Unbekannter sticht 39-Jährigem in Berlin-Mitte in den Bauch

Berlin - Ein bislang unbekannter Mann hat einem 39-Jährigen am U-Bahnhof Jannowitzbrücke in Berlin-Mitte mit einem Messer in den Bauch gestochen. Das Opfer kam in der Nacht zum Sonntag mit einer schweren Stichverletzung im Unterbauch ins Krankenhaus, wie die Polizei Berlin mitteilte. Lebensgefahr bestehe nicht mehr.

Ein Pärchen hatte die beiden Männer laut Polizei in der Nacht gesehen und beobachtet, wie einer der beiden eine „Stichbewegung“ ausführte. Den Zeugen zufolge sackte der 39-Jährige daraufhin zusammen, wie es hieß. Der Täter flüchtete. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Erst am Freitagabend hatte ein 39-Jähriger einem Mann in Berlin-Neukölln mit einem Messer in den Hals gestochen. In der vorherigen Nacht erlitt ein 18-Jähriger bei einem Überfall in Berlin-Mitte mit einem Messer Stich- und Schnittverletzungen am Bein.

Wegen der Zunahme von Messerangriffen will Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) das Waffenrecht verschärfen. Im neuen Waffenrecht werde sie „den Umgang mit Messern im öffentlichen Raum weiter einschränken“, kündigte sie in der „Bild am Sonntag“ an.