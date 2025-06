Berlin - Ein unbekannter Mann hat eine 19 Jahre alte Frau angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Die ihr zur Hilfe eilende Mutter erlitt bei dem Überfall ebenfalls schwere Verletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Noch völlig unklar sind die Hintergründe der Tat.

Den Angaben zufolge griff der Täter die Tochter in der Nacht auf Sonntag in der Schwarzmeerstraße in Berlin-Lichtenberg an und fügte ihr lebensbedrohliche Verletzungen zu. Als die 51 Jahre alte Mutter zur Hilfe kam, griff der Täter auch sie an. Zwei außer Dienst befindliche Polizeibeamte hörten die Hilfeschreie und schritten ein. Den Angreifer konnten sie nicht fassen, ihm gelang die Flucht.

Offen blieb zunächst, ob Täter und Opfer sich kannten und auf welche Weise die beiden Frauen verletzt wurden. Sie kamen ins Krankenhaus. Die 19-Jährige schwebt der Staatsanwaltschaft zufolge weiter in Lebensgefahr. Die Behörden suchen nach Zeugen, die etwas mitbekommen haben könnten.