Ein Streit in einer Berliner Kneipe eskaliert: Ein 52-Jähriger wird bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Der Täter flieht.

Berlin - In einer Berliner Kneipe ist ein 52 Jahre alter Mann bewusstlos gewürgt worden. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von einer Auseinandersetzung aus. Der Täter ist bislang unbekannt.

Demnach hatte sich der Mann in der Nacht zu Samstag gegen 22:20 Uhr in einen Streit zwischen dem Wirt und Gästen eingemischt, um zu schlichten. Kurz darauf betrat ein Unbekannter die Kneipe an der Auguste-Viktoria-Allee, ergriff den 52-Jährigen und würgte ihn, bis er das Bewusstsein verlor. Erst das Eingreifen der Ehefrau des Opfers brachte den Angreifer dazu, von dem Mann abzulassen. Daraufhin floh der Täter.

Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo eine Fraktur des Kehlkopfes festgestellt wurde.