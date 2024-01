Burg - Bei einem Unfall in einem Baustellenbereich auf der Autobahn 2 nahe Burg (Jerichower Land) ist am Mittwochmorgen ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Es sei eine Vollsperrung in Richtung Hannover eingerichtet worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Es könne zu Staubildungen kommen. Der Verkehr wird bei Burg-Ost abgeleitet. Einem Sprecher der Autobahn GmbH zufolge handelt es sich um einen Arbeitsunfall. Demnach prallte der Lkw gegen einen parkenden Bagger. Der genauere Unfallhergang sei derzeit noch unklar.