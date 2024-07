Nach einem Unfall zwischen Erfurt-Vieselbach und Erfurt-Ost ist der rechte Fahrstreifen in Richtung Frankfurt gesperrt. Eine Person wird verletzt.

Auf der A4 in Richtung Frankfurt hat sich ein Unfall ereignet. (Symbolbild)

Erfurt - Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 zwischen Erfurt-Vieselbach und Erfurt-Ost ist eine Person verletzt worden. Ein Auto und ein Lkw seien an dem Unfall beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Zum Unfallhergang konnten die Beamten bislang keine Angaben machen. Auch zur verletzten Person sei noch nichts Genaueres bekannt. Den Angaben zufolge war der rechte Fahrstreifen in Richtung Frankfurt am Montagmorgen blockiert.