Zwickau - Bei einem Unfall auf der Autobahn A72 Richtung Hof sind am Mittwochabend drei Personen leicht verletzt worden. Der 21-jährige Autofahrer sei gegen 20.30 Uhr kurz vor der Talbrücke Pöhl nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit der Mittelleitplanke kollidiert, wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte. Dabei habe der Fahrer leichte Verletzungen an der Hand und seine beiden Mitfahrerinnen im Alter von 18 und 21 Jahren einen Schock erlitten. Alle drei seien ambulant versorgt worden.

Die Fahrbahn sei aufgrund des Unfalls für fast zwei Stunden voll gesperrt gewesen. Der Sachschaden betrage 12 500 Euro.