Nach einem Auffahrunfall am Morgen kam es zu Verkehrseinschränkungen auf der einzigen noch geöffneten Brücke im Zentrumsbereich von Dresden.

Unfall auf Marienbrücke in Dresden - Drei Verletzte

Dresden - Bei einem Auffahrunfall mit drei Autos auf der Marienbrücke in Dresden sind drei Menschen leicht verletzt worden. Ein 57-Jähriger fuhr mit seinem Wagen in das vor ihm haltende Auto eines 25-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen des 25-Jährigen wurde in das Auto eines 53-Jährigen geschoben.

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Die drei Verletzten wurden in eine Klinik gebracht. Bei ihnen handelt es sich um den 25 Jahre alten Autofahrer und seinen 26 Jahre alten Beifahrer sowie eine weitere 44 Jahre alte Autoinsassin. Auf der Fahrbahn Richtung Anton-/Leipziger Straße kam es zu Verkehrseinschränkungen.

Die Marienbrücke war die einzige Brücke im Stadtzentrum Dresdens, die nicht von den Sperrmaßnahmen aufgrund der Bombenentschärfung betroffen war.