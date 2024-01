Bei den bundesweiten Bauernprotesten ist ein Teilnehmer in Niedersachsen schwer verletzt worden und musste mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Was ist passiert?

Unfall in Niedersachsen

In Niedersachsen ist ein Teilnehmer der Bauernproteste mutmaßlich schwer verletzt worden. Ein Autofahrer erfasste den Teilnehmer beim Umfahren einer Blockade und flüchtete anschließend.

Friesoythe - Ein Teilnehmer der Bauernproteste ist am Montag in Niedersachsen von einem Autofahrer erfasst und mutmaßlich schwer verletzt worden. Das teilte die Polizeidirektion Oldenburg am Montag auf der Plattform X, vormals Twitter, mit.

#Thülsfelde bei #Friesoythe

Ein PKW-Fahrer umfuhr soeben eine Blockade auf dem dortigen Geh- und Radweg und erfasste dabei einen Protestteilnehmer , verletzte diesen schwer und flüchtete.

Der Fahrer ist inzwischen durch die Polizei angehalten worden.#AgrarProtest0801OL *ts — Polizeidirektion Oldenburg (@PD_Oldenburg) January 8, 2024

Unfallopfer mit Rettungshubschrauber in Klinik gebracht

Der Vorfall ereignete sich bei Friesoythe. Ein Sprecher der Polizei sagte, der Teilnehmer sei mutmaßlich schwer verletzt. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden.

Genauere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen. Es sei noch unklar, ob der Autofahrer den Teilnehmer beim Umfahren absichtlich verletzt habe oder nicht.