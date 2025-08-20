Am Abend wird die Feuerwehr über einen Unfall in der Region Hannover informiert. Ein Rettungshubschrauber kommt zum Einsatz. Und eine der drei Spuren bleibt längere Zeit gesperrt.

Lehrte - Die Autobahn 2 ist bei Lehrte (Region Hannover) wegen eines schweren Unfalls in Richtung Berlin weiterhin teilweise gesperrt. In der Nacht gab es zeitweise kilometerlange Staus und auch die eingerichteten Umleitungen seien „natürlich überlastet“, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Gegen 1.45 Uhr seien zwei der drei Fahrstreifen wieder freigegeben worden. Der rechte Fahrstreifen bleibt den Angaben zufolge aber noch gesperrt, erst im Laufe des Tages werden hier die Aufräumarbeiten fertig gestellt.

Bei dem Unfall war ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Die Unfallursache war nach Angaben des Polizeisprechers zunächst nicht bekannt.

Die Feuerwehr teilte am Abend mit, dass das Auto von der Fahrbahn abgekommen, mit der Leitplanke kollidiert und daraufhin über alle drei Fahrspuren geschleudert worden sei. Der Motor wurde demnach durch den Aufprall aus dem Auto gerissen und blieb brennend auf der Mittelspur liegen. Helfer löschten diesen noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Der Mann wurde bei dem Unfall eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Auch ein Rettungshubschrauber war den Angaben zufolge vor Ort.