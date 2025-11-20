Der Autofahrer kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Warum er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist unklar.

Wittenberge - Ein 28-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall in Wittenberge schwer verletzt worden. Der Mann war Polizeiangaben zufolge am Mittwochabend zwischen Wittenberge und dem Ortsteil Bentwisch unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Straße war zwischenzeitlich voll gesperrt.