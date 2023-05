Rocklin/DUR – In der US-amerikanischen Stadt Rocklin in Kalifornien ist ein Familienvater bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Wie mehrere US-Medien berichten, war der Mann am Abend des 16. Mai 2023 mit seinen Kindern im Auto unterwegs, als er eine Entenfamilie sah, die die Straße überqueren wollte.

Laut Augenzeugenberichten sei der Mann ausgestiegen, um den Küken zu helfen. Daraufhin wurde er von einem Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt. Besonders tragisch: die Kinder des Mannes, die im Wagen warteten, mussten mit ansehen, wie ihr Vater starb.

Eine Mutter, die zufällig mit ihren Kindern am Unfallort war, schilderte gegenüber „cbsnews.com“ die dramatischen Szenen: „Meine Kinder sagten: ‚Oh, ist das süß. Das ist so nett von ihm‘ und dann stieß das Auto plötzlich mit ihm zusammen.“ An der Unfallstelle legten Anwohner Blumen und Gummi-Enten zum Gedenken an den Toten nieder.

Wie es zu dem Unfall kam, ist aktuell noch unklar. Die 17-jährige Fahrerin sei nach dem Crash am Unfallort verblieben und habe mit der Polizei kooperiert. Alkohol am Steuer als Unfallursache schließen die Ermittler momentan aus.