In Halle endet der Besuch von Friedrich Merz mit einem unerwarteten Zwischenfall. Ein Auto des Bundeskriminalamts kollidiert an einer Kreuzung mit einem anderen Wagen – ein Mensch wird verletzt.

Halle - Am Rande des Besuchs von Union-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) in Halle ist es zu einem Verkehrsunfall mit einem Auto des Bundeskriminalamtes (BKA) gekommen. Dabei wurde ein Mensch verletzt, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge kollidierte der BKA-Wagen an einer Kreuzung mit einem anderen Auto. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Der Unfall führte zu Verkehrseinschränkungen. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.