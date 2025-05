Ein Jugendlicher auf einem E-Scooter prallt in Baden-Württemberg mit einem Motorrad zusammen und wird mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen. Was ist passiert?

Der E-Scooter-Fahrer wurde mit einem Hubschrauber in die Klinik geflogen. (Symbolbild)

Balgheim - Ein 15 Jahre alter E-Scooter-Fahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Motorrad in Baden-Württemberg lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der Jugendliche am Freitag mit dem E-Scooter auf einem Feldweg und überquerte dann eine Straße bei Balgheim. Dabei habe er einen 44-jährigen Motorradfahrer übersehen und sei mit ihm zusammengestoßen. Der Junge habe sich dabei lebensgefährlich verletzt und sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden, hieß es. Der Motorradfahrer wurde demnach leicht verletzt.